- "Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi per le minacce di morte ricevute. Si tratta di un gesto gravissimo, inaccettabile, che va condannato con estrema fermezza. Odio e violenza vanno fermati", Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Carmela Rozza a seguito delle minacce di morte ricevute dal sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi. (Com)