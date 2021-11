Ue: Amendola, necessaria politica estera e di difesa all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci troviamo in un mondo multipolare in cui un attore come l’Unione europea deve avere una politica estera e di difesa all’altezza. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo oggi a Roma al convegno “Il 1991 e l’Europa a trent’anni dal crollo dell’Urss”. “La velocità degli eventi storici che stiamo vivendo” impone un’accelerazione della riscrittura del multilateralismo, ha rilevato Amendola, citando anche la pandemia di Covid-19 come uno dei fattori determinanti in questo processo. Il sottosegretario ha ricordato come negli anni Novanta si fosse convinti di una “uniformazione” delle società verso principi democratici e liberali, mentre oggi il multilateralismo “da riscrivere” deve prendere atto dei diversi percorsi politici intrapresi dagli altri Paesi a livello globale. (segue) (Res)