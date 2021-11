Roma: Palozzi(Cambiamo), centrosinistra spaccato in municipi, se il buongiorno si vede dal mattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nemmeno il tempo di insediarsi nelle amministrazioni dei municipi capitolini, che il centrosinistra già litiga sulle poltrone e si spacca tra contrasti e dissapori. È uno spettacolo tragicomico quello a cui stiamo assistendo in queste ore a Roma, dove il Pd e il centrosinistra stanno litigando in ben tre municipi (III, X, XIII) e le loro maggioranze fanno acqua da tutte le parti. Davvero un imbarazzante esordio di legislatura, quello messo in atto dai dem e alleati. E se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo messi alquanto male".Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. (Com)