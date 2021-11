Mps: Orcel (Unicredit), dispiaciuto per operazione non andata a buon fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando ci siamo avvicinati all’operazione sul Monte dei Paschi di Siena “eravamo convinti che avrebbe portato beneficio al sistema bancario nazionale, ad entrambe le banche e ai rispettivi dipendenti, attribuendo il dovuto rispetto a Mps, alla sua storia e alla città di Siena”. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, durante l’audizione odierna presso la commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “Sono profondamente dispiaciuto sul piano personale per il fatto che l’operazione non sia andata a buon fine, anche come italiano che nel rispetto del proprio ruolo sta investendo sul futuro della nostra economia”, ha detto. (Rin)