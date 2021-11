Regioni: Emiliano, importante presenza pugliese a premio Veronesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante la presenza pugliese qui a Milano alla giornata per la ricerca in memoria di Umberto Veronesi, uno dei più grandi scienziati italiani, ai quali la città di Bari ha conferito la cittadinanza onoraria. Un'onorificenza che noi abbiamo molto condiviso". Queste le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Milano in occasione della quarta edizione del Premio internazionale "Lombardia è ricerca", giornata della ricerca in memoria di Umberto Veronesi. Emiliano ha aggiunto: "È una giornata importante nella quale si fa il punto della innovazione e della ricerca in una regione con la quale collaboriamo molto intensamente e che ci ha invitato ad essere presenti mi ha fatto piacere anche la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, accompagnato al pianoforte da Andrea Mariano, che ha aperto l'evento con tre strepitose canzoni che hanno dato un'impronta pugliese a questa giornata della ricerca". (Ren)