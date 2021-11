Municipio Roma VI: Palozzi-Abbruzzese (Cambiamo), buon lavoro a presidente Franco e a Pomponio e Manzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio abbiamo partecipato alla presentazione ufficiale della Giunta del minisindaco Nicola Franco in occasione del primo Consiglio del VI Municipio delle Torri". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, e il responsabile del comitato promotore regionale Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese. "Vogliamo, innanzitutto, rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro al neo presidente, al nostro consigliere municipale Gabriele Manzo e al nostro assessore Rita Pomponio. Gabriele Manzo e Rita Pomponio sono due autorevoli esponenti di Cambiamo con Toti: il primo è ragazzo competente e professionale, eletto nella lista di Cambiamo Rinascimento in VI Municipio; la seconda è scrittrice, giornalista, profonda conoscitrice della storia del nostro territorio, espressione del nostro partito all'interno della giunta del presidente Nicola Franco, che sosteniamo con forza e convinzione. Cresce, dunque, il radicamento e l'azione del nostro partito sui territori, con rappresentanti istituzionali e quadri locali che lavorano e lavoreranno quotidianamente, con attenzione e con passione, a tutela delle istanze e dei bisogni della nostra comunità. Non ci fermiamo! Cambiamo con Toti non si ferma: in VI Municipio così come in tutto il territorio romano, provinciale e regionale".(Com)