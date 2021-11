Lombardia: Cecchetti (Lega), complimenti a Como per essere entrata nel patrimonio mondiale dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, fa i suoi complimenti a Como per essere diventato patrimonio mondiale dell'umanità, con l'inserimento della città nella lista delle città creative dell'Unesco. "Un riconoscimento mondiale doveroso per uno dei luoghi più belli, romantici e suggestivi del pianeta, per una meta turistica internazionale di richiamo planetario - aggiunge Cecchetti -. Complimenti a Como, al suo lago e a tutto il suo territorio, e complimenti alla Lombardia che amplia la sua già lunga lista di dieci luoghi patrimonio mondiale dell'umanità: siamo lieti che a livello mondiale venga riconosciuta la bellezza e l'attrattività della nostra Lombardia". L'onorevole ha poi ringraziato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli e le istituzioni locali. (Com)