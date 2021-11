Mps: Orcel (Unicredit), operazione poteva essere realizzata ma non ad ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei tratti distintivi della corretta impostazione di un percorso di crescita per linee esterne è rappresentato dalla consapevolezza di quando sia arrivato il momento di abbandonare un’operazione: e questo è stato uno di quei momenti. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, audito oggi in commissione parlamentare d’inchiesta sul settore bancario e finanziario in merito all’interruzione delle trattative con il ministero dell’Economia e delle Finanze sul dossier Mps. “Si trattava quindi di un’operazione che avrebbe potuto essere realizzata, ma non ad ogni costo: sono sempre stato chiari nell’indicare il mio approccio ad operazioni di M&A in Unicredit, che non rappresentano un obiettivo di per sé ma un’opportunità per cogliere possibili acceleratori della strategia del gruppo”, ha detto, aggiungendo che per questi motivi Unicredit si è avvicinata all’operazione con “una mentalità aperta ma un atteggiamento al contempo fermo: aperti alla discussione ma chiari nell’indicare che l’operazione avrebbe dovuto essere conforme ai presupposti concordati all’inizio della trattativa”. (Rin)