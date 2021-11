Imprese: Orcel (Unicredit), nostro obiettivo è crescere con ritorni medi sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro di Unicredit non si è mai fermato durante le trattative con il ministero dell’Economia e delle Finanze sul Monte dei Paschi di Siena: la banca è concentrata sulla liberazione di valore intrinseco del gruppo, e continuerà ad esserlo. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, durante l’audizione odierna presso la commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. “Il prossimo 9 dicembre presenteremo il nostro piano strategico al mercato: il nostro obiettivo è crescere, generare ritorni medi sostenibili superiori al costo del capitale e sostenere i nostri clienti e le comunità in cui operiamo”, ha detto, dichiarandosi “convinto che la banca abbia i mezzi e le capacità per raggiungere questi obiettivi, a beneficio degli stakeholder e più in generale dell’economia italiana”. (Rin)