Laos: firmato accordo per esportazione pompelmi e limoni in Cina

- Il Laos esporterà pompelmi e limoni in Cina, in base a un accordo concluso dai governi dei due Paesi dopo tre anni di negoziati. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”. La cerimonia della firma si è svolta venerdì 5 novembre a Vientiane e per il 2022 si prevedono esportazioni per un volume di circa 50 mila tonnellate e un valore di circa 50 milioni di dollari. Nove aziende nazionali e stranieri provvederanno all’export dalle province di Luang Namtha, Bokeo, Xayaboury, Luang Prabang, Vientiane, Borikhamxay, Savannakhet, Champassak e Attapeu. Secondo dati del ministero dell’Agricoltura laotiano il Paese ha un’area coltivata a pompelmi di 3.620 ettari, il 70 per cento dei quali dedicati a raccolti da esportare.(Fim)