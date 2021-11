Camera: domani audizioni su commercio nei centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 9 novembre, alle ore 15, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: Associazione esercizi storici fiorentini, Associazione negozi storici di eccellenza di Roma, Associazione piazza San Marco Venezia e Associazione "Gli storici" - caffè e ristoranti storici d'Italia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)