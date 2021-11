Centrodestra: Berlusconi, Forza Italia è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La struttura di Forza Italia, a livello nazionale e regionale, si è dimostrata in grado di svolgere un lavoro importante, che ci ha consentito di resistere, in occasione delle elezioni amministrative, ottenendo in alcune realtà risultati davvero significativi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante l’incontro con i coordinatori regionali azzurri. Questi risultati, secondo Berlusconi, “confermano che Forza Italia è indispensabile e centrale nel centrodestra e nella politica italiana”.(Rin)