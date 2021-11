Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statale d'informazione della Slovenia "Sta"ha firmato oggi con il governo di Lubiana un contratto per la fornitura del servizio sino alla fine dell'anno. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il contratto è stato firmato dal direttore facente funzioni di "Sta", Igor Kadunc , e dal direttore dell'Ufficio di comunicazione del governo Uros Urbanija. Il contratto prevede che "Sta" riceva per i servizi forniti quest'anno 2,028 milioni di euro, ovvero quanto previsto dal suo piano industriale e circa la metà delle entrate complessive. I dipendenti dell'agenzia hanno accolto con favore la conclusione del contratto, ma hanno sottolineato che il prezzo pagato da "Sta" in quasi un anno di trattative "è stato molto alto" e si attendono ora che "le pressioni finiscano". Kadunc si è detto soddisfatto del risultato, anche se restano "dei problemi irrisolti" come l'ambiguità delle disposizioni di legge in materia di servizi fotografici. Allo stesso tempo, ha osservato Kadunc, l'agenzia sarà ora in grado di "affrontare queste sfide in pace" e preparare un piano aziendale appropriato per il prossimo anno. "Il compito non è finito, dobbiamo trovare soluzioni per il prossimo anno con reciproca soddisfazione", ha aggiunto Kadunc. (segue) (Seb)