Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021 (2)

- I mesi scorsi sono stati caratterizzati da un aperto conflitto tra il governo sloveno e l'agenzia statale d'informazione. Alla fine di agosto i giornalisti dell'agenzia hanno avvertito sul pericolo di una chiusura a causa del mancato pagamento dei servizi forniti allo Stato. Secondo i giornalisti il governo, insoddisfatto della politica editoriale di "Sta", ha rifiutato di pagare i servizi forniti nei 200 giorni precedenti. In un appello rivolto ai politici nazionali e alle istituzioni europee, i giornalisti hanno precisato che l'agenzia avrebbe avuto il denaro sufficiente per pagare un solo stipendio. "Già all'inizio di ottobre potremmo trovarci in uno stato di mancanza di liquidità", hanno scritto in un comunicato inviato a Parlamento, al governo e al presidente della Repubblica chiedendo loro di "fare finalmente qualcosa". Della situazione dell'agenzia sono stati informati anche il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. In base alla legge che regola in Slovenia il rapporto con l'agenzia "Sta", il governo ha finora versato il denaro in regolari rate mensili, che sono cessate all'inizio di quest'anno. Il premier sloveno Janez Jansa ha più volte accusato l'agenzia nazionale della diffusione di "fake news" e ha definito "vergognoso" il loro lavoro chiedendo un cambio della dirigenza. "Sta" ha recentemente respinto la proposta del governo di un nuovo accordo, che prevedeva un maggiore controllo sull'operato dell'agenzia istituita dallo Stato nel 1991. (segue) (Seb)