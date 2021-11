Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei giornalisti della Slovenia ha annunciato lo scorso maggio l'avvio di una raccolta fondi per aiutare l'agenzia di stampa nazionale. La raccolta ha preso il via in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. La campagna si intitolava "Za ObSTAnek" (Per la sopravvivenza) ed era mirata a garantire la sopravvivenza dell'agenzia statale e "l'esistenza di un servizio pubblico professionale, indipendente e imparziale". Una nota dell'Associazione dei giornalisti precisava allora che circa 90 dipendenti della "Sta" stavano rischiando il posto di lavoro a causa del mancato pagamento da parte del governo dei contributi statali previsti. I media nazionali, proseguiva la nota, rischiano di restare senza una fonte di informazioni verificate e credibili. La campagna si è svolta per tutto il mese di maggio, con l'obiettivo di raccogliere due milioni di euro, che corrispondono all'incirca al contributo statale annuo per la fornitura del servizio pubblico di "Sta". Lo scorso 26 marzo si è tenuto il secondo dibattito pubblico del Parlamento europeo sulla situazione relativa ai media e allo Stato di diritto in Slovenia. La discussione si è svolta in tre parti ed in formato virtuale. Lo scorso 10 marzo il Parlamento europeo ha concluso, in un primo incontro sul tema, che la situazione riguardante la libertà dei media "è preoccupante" in Ungheria, Polonia e Slovenia. "La pandemia di Covid-19 ha dimostrato più che mai quanto sia importante il ruolo dei giornalisti nell'informazione dei cittadini. È più che mai necessario sostenere il lavoro dei media e non imporre loro ulteriori fardelli o pressioni. Non ci deve essere alcuna pressione politica", ha detto dinanzi ai deputati la vicepresidente della Commissione europea responsabile per le politiche sui valori e la trasparenza, Vera Jourova. (segue) (Seb)