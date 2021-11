Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfortunatamente, negli ultimi mesi ci sono stati sviluppi preoccupanti", ha proseguito Jourova nel corso del dibattito. In un primo momento la discussione avrebbe dovuto riguardare solo l'Ungheria e la Polonia, ma su suggerimento dei socialdemocratici è stato esteso alla Slovenia. La questione dei finanziamenti all'agenzia di stampa nazionale è stato anche uno degli argomenti che hanno alimentato lo scontro fra le forze politiche nazionali nel 2021. Nella giornata del 9 marzo il premier sloveno Janez Jansa ha chiesto le dimissioni del direttore generale dell'agenzia statale di stampa "Sta", Bojan Veselinovic. "E' ora che il direttore, in quanto strumento politico dell'estrema sinistra, si dimetta e sia ritenuto responsabile per le sue azioni illegali. E consenta a 'Sta' di funzionare e svilupparsi normalmente", ha scritto allora il primo ministro su Twitter. L'agenzia si è rivolta alla presidenza del Consiglio dei ministri per chiarimenti su quali siano gli atti illeciti. Jansa ha scritto la dichiarazione mentre condivideva un tweet del capo dell'ufficio comunicazioni del governo (Ukom), Uros Urbanija. Quest'ultimo ha accusato Veselinovic di false dichiarazioni a proposito di alcune richieste che Ukom avrebbe avanzato, tra cui quella di motivare "perché un articolo era più lungo di un altro". Il governo ha reagito alle dichiarazioni di Veselinovic definendole "fake news". (segue) (Seb)