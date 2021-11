Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia slovena deve poter lavorare "senza subire pressioni", secondo quanto sottolineato il 25 febbraio dall'Alleanza europea per le agenzia di stampa (Eana). "Le ultime costanti pressioni sull'agenzia di stampa nazionale slovena rende molto difficile per i suoi giornalisti lavorare e adempiere alla loro missione pubblica", ha scritto Eana in una nota dopo la decisione dell'Ufficio del governo sloveno per le comunicazioni di non pagare il sussidio statale per il servizio pubblico a gennaio. Secondo Ukom non sarebbe esistita "alcuna base giuridica per farlo" perché il contratto per la fornitura del servizio pubblico tra Ukom e "Sta" non era stato rinnovato per quest'anno. L'allora direttore di "Sta", Bojan Veselinovic, ha replicato al rifiuto sottolineando che il settimo pacchetto di misure contro le conseguenze economiche del Covid-19 stabilisce che vengano erogati dei fondi dal bilancio statale. I contrasti si sono estesi fino alla stessa Commissione europea, a causa dell'attacco di Jansa ad una giornalista della testata online di Bruxelles "Politico". (segue) (Seb)