Slovenia: agenzia "Sta" firma contratto con il governo per tutto il 2021 (6)

- Lo scorso 18 febbraio la Commissione ha condannato le accuse mosse dal premier sloveno a Lili Bayer, l'autrice di un articolo che affrontava la situazione dei media in Slovenia. "Conosciamo molto bene la professionalità e la dedizione dei giornalisti di Bruxelles", ha detto allora il portavoce della Commissione Ue Christian Wigand. Il sito di Bruxelles "Politico" ha pubblicato lo scorso 16 febbraio un articolo intitolato "Dentro la guerra dei media in Slovenia", basato su alcune conversazioni con giornalisti e osservatori internazionali che sostenevano che "gli attacchi (ai media) del primo ministro Janez Jansa creano un clima di paura". Il premier sloveno ha reagito con un post su Twitter, secondo il quale Lili Bayer non avrebbe detto la verità. Jansa ha aggiunto che per questo motivo Bayer ha citato "fonti anonime dell'estrema sinistra, omettendo di proposito delle fonti con un nome e un'integrità". (Seb)