Energia: Polonia, collaborazione Tauron-Pge sull’eolico marittimo

- La collaborazione tra le società polacche Grupa Tauron e Polska Grupa Energetyczna (Pge) riguarda lo sviluppo dell’energia eolica nel Mar Baltico. Lo hanno specificato oggi i rappresentanti di Tauron dopo che l’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik) ha fatto sapere che il 28 ottobre le due aziende hanno fatto richiesta per la creazione di “società in comune” per la produzione e la commercializzazione di energia elettrica. A inizio di quest’anno Tauron, Pge ed Enea hanno sottoscritto una lettera di intenti in tema di collaborazione nell’eolico marittimo. Come comunicato all’epoca, l’intenzione è quella di creare società condivise per la costruzione di parchi eolici al largo del Mar Baltico. A settembre, durante il Forum economico di Karpacz, l’amministratore delegato di Tauron, Artur Michalowski, ha dichiarato che il suo gruppo vuole avere parchi eolici offshore dalla potenza nominale di almeno un gigawatt entro il 2030. (Vap)