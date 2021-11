Amministrative: Berlusconi, centrodestra a trazione liberale vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un risultato complessivo che per il centrodestra non è stato positivo, gli unici a vincere sono stati i candidati con un profilo come il nostro”. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante l’incontro ad Arcore con i coordinatori regionali azzurri, commentando i dati delle elezioni amministrative. “Voglio a questo proposito rivolgere un saluto affettuoso a Roberto Occhiuto e a Roberto Dipiazza che hanno dimostrato, con i loro successi, cosa può fare un centrodestra a trazione liberale”, ha aggiunto.(Rin)