Lombardia: Fontana, entrata Como nelle città Unesco grande risultato per la città

Como entra a far parte delle 49 nuove città iscritte dall'Unesco al suo Creative Cities Network. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell'organizzazione Audrey Azoulay. "Un meritato premio per una città - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - che sa coniugare il 'saper fare' lombardo alla tradizione del territorio. Un elemento in più per rendere Como ancor più attrattiva e competitiva", commenta in una nota a riguardo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un riconoscimento che porta a complessivamente quelli ottenuti dalla Lombardia a 19, ottenuti grazie ad un impegno concreto a porre creatività e cultura al centro dello sviluppo. "Questo certifica la qualità del patrimonio culturale della Regione, di cui bisogna essere consapevoli, fieri e orgogliosi. Sin dall'inizio, la candidatura di Como ha ricevuto il sostegno convinto di Regione Lombardia. Capitale europea della seta, Como è l'epicentro di un distretto tessile e artigianale dinamico e innovativo, con una nobile e secolare tradizione alle spalle. La forza della candidatura di Como capofila della Textile Valley lombarda risiede proprio nella capacità di esaltare le eccellenze lariane: competenza, creatività, innovazione, sinergie territoriali. Tutti fattori-chiave per realizzare l'obiettivo di una crescita sostenibile, circolare, integrata", dichiara l'assessore all'autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli. "In quest'ottica - ha aggiunto Galli - lo sviluppo economico e culturale di una galassia tessile-artigianale che conta migliaia di imprese e di addetti e si fonda sulle tradizioni produttive locali - che definiscono una dimensione di grande valore culturale - è determinante. La vocazione economica e produttiva di un territorio è, infatti, un elemento di forte identità culturale, alimentato e sostenuto dalla storia e dalle tradizioni civiche di una comunità. Evviva Como!". Per l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, si tratta di un "importante riconoscimento per una città con imprenditori illuminati " che hanno permesso a designer innovativi di realizzare pregiati prodotti industriali e artigianali. "Como si aggiunge a Milano per la letteratura e a Bergamo per la gastronomia tra le Città Creative della Lombardia. Luoghi, percorsi, mestieri, professionalità e gusti che sono ormai diventati dei veri e propri fattori di attrattività. In tal senso, il distretto del tessile di Como rappresenta un'eccellenza della nostra Lombardia, un condensato di competenze, qualità e saperi apprezzati in tutto il mondo". Grande soddisfazione anche per l'assessore regionale a famiglia, solidarietà sociale e disabilità, Alessandra Locatelli, comasca di origina, che si è congratulata per il traguardo raggiunto. "Una grande occasione per valorizzare la bellezza della nostra città, la sua ricchezza e produttività nel campo tessile e della moda e per lanciare nuovi stimoli imprenditoriali dando valore alle nostre migliori tradizioni. Ora al lavoro per sfruttare al meglio questa grandissima opportunità", conclude Locatelli.