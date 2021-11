Svezia: leader Partito sinistra, negozieremo con governo su assistenza sanitaria e pensioni più alte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensioni più alte, un miglioramento dell’assistenza sanitaria e maggiore sicurezza sul mercato del lavoro sono i temi che il Partito della sinistra svedese intende chiedere ai socialdemocratici in cambio del sostegno a Magdalena Andersson come nuova premier. Lo ha affermato la leader della Sinistra, Nooshi Dadgostar, ripresa dall’emittente “Svt”. Dadgostar chiede che i negoziati con il governo “portino a un accordo concreto”. “Le questioni importanti per noi sono l'aumento delle pensioni, perchè in Svezia abbiamo pensioni troppo basse, specialmente per i lavoratori a basso reddito”, ha spiegato la leader della Sinistra, aggiungendo che “in linea di principio sono necessari notevoli miglioramenti nell'assicurazione sanitaria”. Dadgostar ha ricordato come tali questioni fossero state presentate nei mesi scorsi anche al premier dimissionario Stefan Lofven. (segue) (Sts)