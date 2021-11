Svezia: leader Partito sinistra, negozieremo con governo su assistenza sanitaria e pensioni più alte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso al congresso dei socialdemocratici, dopo aver ricevuto la nomina ufficiale come nuova leader del partito, Andersson ha messo al centro lavoro, clima, welfare e sicurezza. “Il vento soffia per noi socialdemocratici, per una società più forte, per l’eguaglianza, per soluzioni condivise”, ha detto Andersson, nel corso del discorso tenuto alla convention di Goteborg. La nuova leader della formazione di governo, che ricopre anche il ruolo di ministro delle Finanze, ha attaccato la deregolamentazione del mercato e le privatizzazioni, stigmatizzandone le responsabilità nella creazione di fratture e contraddizioni interne alla società. “Il mercato deregolamentato non ha dimostrato di poter essere una soluzione quando è arrivata la crisi finanziaria”, ha detto Andersson. La nuova leader socialdemocratica ha poi attacco le politiche che hanno portato alla “segregazione” in Svezia, alla base di una dinamica di crescente criminalità nel Paese. “In questo vuoto, altre forze hanno trovato spazio, come il crimine organizzato e le gang”, ha proseguito. Sul clima, Andersson ha rilevato come in Svezia si assista al preludio “di una rivoluzione industriale verde”. “Voglio vedere una vasta espansione delle garanzie al credito verde da parte del governo nei prossimi anni”, ha detto Andersson, che stima in almeno 100 miliardi di corone (10 miliardi di euro) gli stanziamenti. (segue) (Sts)