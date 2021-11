Svezia: leader Partito sinistra, negozieremo con governo su assistenza sanitaria e pensioni più alte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova leader dei socialdemocratici dovrà ora confrontarsi con il voto in Parlamento, il Riksdag, per divenire la nuova premier svedese. Andersson dovrà convincere le formazioni che danno sostegno esterno all’attuale governo, in particolare il Partito di centro e la Sinistra, a votare la fiducia, un passaggio tutt’altro che scontato. Anche all’interno dei socialdemocratici, la nuova segretaria dovrà conquistare i consensi delle fazioni più a sinistra del partito, che chiedono una maggiore propensione a spendere per finanziare il welfare e la lotta ai cambiamenti climatici. Il premier uscente Stefan Lofven, in carica dal 2014, ha annunciato nei mesi scorsi l'intenzione di lasciare il proprio ruolo di leader del Partito socialdemocratico e conseguentemente di capo dell'esecutivo. In vista delle elezioni legislative del settembre 2022, intanto, i sondaggi registrano un aumento delle intenzioni di voto per i Moderati e l'estrema destra dei Democratici svedesi. (Sts)