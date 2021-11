Centrodestra: Berlusconi, FI indispensabile per vincere e governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del centrodestra Forza Italia ha “un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati della destra sovranista: un ruolo di centro liberale indispensabile per vincere e soprattutto per governare”. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante l’incontro ad Arcore con i coordinatori regionali azzurri. “Nessuno di noi immagina né di subire l’egemonia dei nostri alleati – che del resto non ce lo hanno mai chiesto – né, al contrario, di costruire alleanze diverse o alternative, fuori dal centrodestra, che non avrebbero alcuna prospettiva e che non sarebbero coerenti né con la nostra storia, né con le esigenze del Paese - ha precisato -. Siamo i primi sostenitori del governo Draghi, che proprio noi abbiamo voluto e che sta lavorando bene perché recepisce le nostre idee, ma sappiamo che l’unità nazionale è una soluzione temporanea e che alle elezioni del 2023 si tornerà alla contrapposizione tradizionale fra centrodestra e centrosinistra”.(Rin)