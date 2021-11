Migranti: portavoce governo Polonia, a confine con Bielorussia tra 3 e 4 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tra 3 e 4 mila i migranti che premono al confine tra Polonia e Bielorussia. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, dopo l’incontro del presidente, Andrzej Duda, con il premier, Mateusz Morawiecki. “La frontiera polacca è attaccata in modo organizzato”, ha dichiarato, aggiungendo che altri trasporti stanno accompagnando il Bielorussia persone dai Paesi arabi. I media hanno reso noto oggi in mattinata della concentrazione di un folto gruppo di migranti irregolari che intende provare ad attraversare il confine ed entrare in territorio polacco. Il gruppo si trova nei pressi della località di Kuznica. (Vap)