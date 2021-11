Famiglia: Guerra, no a pagamento per richiedere Isee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono a favore di un pagamento per l’acquisizione di una certificazione che è richiesta per accedere a una prestazione sociale. È inopportuno”. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle finanze Maria Cecilia Guerra durante l’evento “Al centro della Riforma. Un fisco più equo per persone e comunità”, organizzato da Caf Cia. “Nel disegno dell’assegno unico universale molte persone potranno accedere all’assegno senza dover compilare necessariamente l’Isee – ha aggiunto la sottosegretaria - considero invece opportuno una verifica periodica migliore di quella fatta fino adesso della coerenza fra compensi pattuiti e attività svolta”. (Rin)