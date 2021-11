Francia: coppia risarcita con più di 100 mila euro per danni provocati da parco eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Appello di Tolosa ha deciso che una coppia di belgi residente nel dipartimento di Fontrieu dans le Tarn, nel sud ovest della Francia, dovrà essere risarcita con più di 100 mila euro per i danni provocati da un parco eolico installato tra il 2008 e il 2009 nei pressi della loro abitazione. Lo sentenza è stata decisa a luglio ma il collettivo "Tutte le nostre Energie", che sosteneva la coppia, l'ha reso noto solamente il 6 novembre, al termine del periodo utile per presentare ricorso. Nel 2013 la coppia ha cominciato a riscontrare i primi sintomi di quella che viene comunemente chiamata "sindrome eolica", con mal di testa, vertigini, ansia, disturbi del sonno. Due anni più tardi sono stai costretti ad abbandonare la loro proprietà, acquistata nel 2004. La Società per Azioni Semplificata Unipersonale (Sasu) Margnes Energie e la Sasu Singladou Energie, che gestiscono le sei pale eoliche, sono state ritenute responsabili "di distrurbi anormali del vicinato", dalla Corte di Appello di Tolosa. (Frp)