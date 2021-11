Speciale scuola: Bianchi, obbligo? Siamo prossimi al 100 per cento di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pari al "94,5" la percentuale del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose, mentre arriva al 92 per cento il tasso di chi ha la seconda. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. "Tutto il personale ha risposto con una immediata capacità di assumersi responsabilità", ha puntualizzato il ministro per poi spiegare che "l'obbligo vaccinale può essere introdotto ma siamo prossimi al 100 per cento". (Rin)