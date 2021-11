Speciale scuola: Covid, MI a scuole, ecco come gestire nuovi casi di positività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo" al Covid, "l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario". E' quanto si legge nella nota tecnica trasmessa dal ministero dell'Istruzione alle scuole e firmata dal capo dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali Jacopo Greco e dal direttore generale della Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza, sulla gestione dei nuovi casi di positività al coronavirus. "Il dirigente scolastico, o un suo delegato: informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; individua i 'contatti scolastici', come di seguito riportato; sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i 'contatti scolastici'; trasmette ai 'contatti scolastici' le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; segnala al DdP i 'contatti scolastici' individuati". Il dirigente scolastico individua come 'contatti scolastici': i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia; i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria); il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo". (Rin)