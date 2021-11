Tunisia: movimento “Cittadini contro il golpe” invita la popolazione a manifestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento tunisino "Cittadini contro il golpe" ha invitato la popolazione a manifestare di fronte alla sede del parlamento contro le misure eccezionali adottate dal presidente Saied lo scorso 25 luglio. Lo ha reso noto il movimento durante una conferenza stampa dove è stata annunciata una road map per “abbattere il colpo di Stato”. L'attivista politico Jawhar Ben Mbarek ha detto alla stampa che “le autorità hanno impedito agli attivisti del movimento che comprende, deputati, intellettuali ed oppositori del presidente Saied, di tenere la conferenza stampa in uno spazio privato". Ben Mbarek ha spiegato che la road map mira principalmente ad organizzare a breve elezioni legislative e presidenziali anticipate, "considerando che la crisi politica è peggiorata e verrà risolta solo attraverso il processo elettorale, la ripresa delle attività del parlamento, l’istituzione della Corte costituzionale e il rinnovo di un terzo della commissione elettorale e dell'Alta autorità indipendente per le comunicazioni audiovisive (Haica)". L’attivista politico ha inoltre sottolineato la necessità di formare un governo che goda di legittimità giuridica e costituzionale. “Il Paese sta attraversando una soffocante crisi economica e finanziaria e l’attuale governo non riconosciuto internazionalmente non può firmare gli accordi necessari”, ha concluso Ben Mbarek.(Tut)