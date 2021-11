Roma: Ev, eliminare plastica con vuoto a rendere, eco-compattatori non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ventisette milioni di euro messi al bando dal ministero della Transizione ecologica ai Comuni italiani per ridurre la quantità di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori rappresentano una grande occasione per Roma". Così il co-portavoce dei Verdi-Europa verde di Roma, Guglielmo Calcerano, e Nando Bonessio, neo-eletto consigliere comunale per Europa verde. "Confidiamo che l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi riesca a ottenere questi finanziamenti come gli altri fondi stanziati nel Pnrr", concludono. (segue) (Com)