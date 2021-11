Legge Bilancio: Fassina (Leu), bene Isee per superbonus ma innalzato e per tutti i fruitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "la discussione sull'introduzione dell'Isee per il superbonus del 110 per cento va presa sul serio. Nella fase iniziale, per dare un poderoso input all'economia colpita dal Covid - continua il parlamentare in una nota -, ha avuto senso escludere limitazioni. Ora e in prospettiva, dobbiamo evitare che ingentissime risorse pubbliche abbiano un impatto distributivo così regressivo: chi ha di più, spende di più e prende di più dal resto dei cittadini. Così, l'intervento pubblico, invece che ridurle, amplia le disuguaglianze". L'esponente di Leu aggiunge: "Ma il limite Isee non ha senso introdurlo soltanto per le villette unifamiliari. È utile, invece, innalzare il tetto di reddito per l'accesso al bonus e estendere tale tetto a tutti i fruitori del bonus, indipendentemente dalle caratteristiche dell'abitazione. Le risorse risparmiate - conclude Fassina - dovrebbero essere dedicate a compensare l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia per i nuclei familiari a reddito basso e medio". (Com)