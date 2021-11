Roma: sindaco chiama Di Lalla, anziano che ha subito occupazione di casa sua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiamato questa mattina Ennio Di Lalla, l'86enne che nei giorni scorsi ha subito l'occupazione della sua abitazione nel quartiere Don Bosco dopo una breve assenza per motivi di salute e che in queste ore sta tornando in possesso dell'immobile. Gualtieri ha espresso a Di Lalla tutta la sua solidarietà e vicinanza ricordando che gli assessori alle Politiche abitative e alle Politiche sociali Tobia Zevi e Barbara Funari da giorni stanno seguendo con attenzione la vicenda e che saranno presenti, oggi, alla riconsegna dell'abitazione. Gualtieri e Di Lalla si sono lasciati con la promessa di incontrarsi per un caffè nei prossimi giorni. (Com)