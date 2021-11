Algeria-Libia: vicepresidente Kuni in visita ufficiale ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia, Moussa al Kuni, è arrivato questo pomeriggio in Algeria, accompagnato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito libico, generale Mohamed al Haddad, e da alcuni ufficiali per una una visita di due giorni. La visita, spiega la stampa tunisina, avviene su invito del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e si inserisce nel quadro delle consultazioni in corso tra i leader dei due Paesi. Al Kuni e la sua delegazione sono stati ricevuti all'aeroporto Houari Boumediene dal presidente dell’Assemblea nazionale popolare, Ibrahim Boughali, e da alcuni membri dell'ambasciata libica in Algeria. Al Kuni incontrerà il presidente Tebboune per discutere dei risultati del suo tour regionale dei Paesi vicini (Sudan, Ciad e Niger) il mese scorso e del partenariato con l'Algeria per combattere il terrorismo e i crimini regionali. (Res)