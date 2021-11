Napoli: Caldoro, lavoriamo con Manfredi, superare conflitto Comune-Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un programma chiaro. Non basta chiedere risorse". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania a Tele Vomero, rispondendo ad una domanda sul dibattito in atto. "Quando salvammo la Regione Campania dal default strutturammo un piano di stabilizzazione, per gestire il debito e gli investimenti. Serve seguire questa impostazione a prescindere dalla guida della città. A Napoli c'è Gaetano Manfredi che, al netto delle differenze politiche, è persona di grande qualità. Bisogna lavorare insieme sia al governo che in Parlamento, è dovere di tutti. "Bisogna chiudere la stagione del conflitto Regione Comune che ha provocato danni a Napoli, è il tempo di mettere da parte la Regione. Il dialogo dovrà avvenire con il Governo, la città deve recuperare il suo destino". Sollecitato sulla inchiesta di Salerno ha poi detto: "Il giudizio è tutto politico, c'è un fallimento che è nella gestione, a Napoli e a Salerno. Ma, da garantista, non commento le vicende giudiziarie". (Ren)