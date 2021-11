Speciale scuola: Messa, aumentare competenze studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cruciale aumentare le competenze degli studenti. Sia per rispondere alla domanda del mercato del lavoro, sia per non perdere altro capitale umano. Un aiuto in tal senso può arrivare dal Pnrr. Tanto dagli investimenti quanto dalle riforme. Grazie a una varietà e a una flessibilità dei percorsi che non vada discapito né della qualità né della chiarezza dell'offerta. A sostenerlo, in una intervista a "Sole 24 Ore Scuola 24" è la ministra dell'Università, Cristina Messa, che indica nei 'giovani' la bussola dell'attività di governo. Tra fondi nazionali e Pnrr il suo ministero pubblicherà bandi da qui al 2022 per oltre 10 miliardi. È il segno che si torna a investire sugli atenei. "Abbiamo due obiettivi. Uno è potenziare e rilanciare la ricerca, di qualsiasi tipo. Che sia curiosity driven o che sia fatta insieme all'industria l'importante è che sia di qualità. Non si può fare ricerca a basso costo. La ricerca è un investimento, il ritorno c'è ma a distanza di tempo. E infatti molto è improntato sulle filiere tra università, enti di ricerca e imprese che a questo punto sono obbligate a condividere idee, proprietà intellettuale, spazi, sviluppi e anche persone". "E qui - continua la ministra - vengo al secondo punto fondamentale: l'investimento in capitale umano. Che vuol dire in primo luogo studenti e poi i ricercatori in senso lato: abbiamo bisogno di potenziare il loro numero. Come paese riusciamo a tenere bene sulle competizioni classiche, ad esempio le pubblicazioni scientifiche, ma facciamo fatica a trasferire in prodotti, processi, servizi dai quali possa trarre benefici anche il mondo produttivo". (Res)