Covid: il commissario Figliuolo, a breve incontro con scienziati e Speranza per estendere terza dose

- A breve ci sarà un incontro con il ministro Speranza e gli scienziati per esaminare le evidenze scientifiche per abbassare la fascia d’età della terza dose. Lo afferma il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a margine dell’incontro con il presidente del Piemonte Alberto Cirio all’Unità di crisi della Regione. “Bisogna anche aggredire la platea di esitanti”, ha concluso riferendosi ai non vaccinati. (Rpi)