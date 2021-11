Irlanda del Nord: secondo autobus sequestrato e dato alle fiamme nel giro di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro uomini mascherati, armati di martello e bottiglia di benzina, sono saliti a bordo dell'autobus a Rathcoole a Newtownabbey nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord, e hanno sequestrato e successivamente dato fuoco al mezzo. Nessuno è rimasto ferito, secondo quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Bbc”, ma la polizia ha detto che l'incidente è stato spaventoso per tutte le persone coinvolte. Si tratta del secondo attacco a un autobus in Irlanda del Nord nel giro di una settimana, dopo che lunedì scorso, due uomini armati e mascherati sono saliti su un autobus a Newtownards e hanno ordinato all'autista di andarsene prima di dargli fuoco. Secondo la ministra delle Infrastrutture Nichola Mallon, si tratta del quarto attacco di questo genere quest'anno. Il leader del Partito unionista democratico (Dup) Jeffrey Donaldson ha descritto l’incidente come un atto di violenza "sconsiderata". "Questa violenza, qualunque sia la motivazione percepita o creduta, è completamente sbagliata", ha detto Donaldson. (Rel)