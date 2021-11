Piemonte: Cirio, con estensione terza dose 90% vaccinati entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo convinti che la terza dose sia il completamento della corazza. Per questo abbiamo chiesto di ampliare le fasce di popolazione per la somministrazione. Con l’ok del governo l’obiettivo è di garantire l’87-90 per cento dei cittadini coperti con la dose aggiuntiva entro gennaio-febbraio. Lo afferma il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l’incontro con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo all’Unità di crisi della Regione. “I contagi e i posti letto ci pongono in un margine di ampia sicurezza proprio grazie alle vaccinazioni. Per questo non bisogna fermarsi”. (Rpi)