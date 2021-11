Francia: Sarkozy su Zemmour, non tutti possono diventare un uomo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non tutti possono diventare un uomo di Stato. Lo ha detto al Chinese Business Club l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, commentando l'eventuale candidatura del giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour alle prossime elezioni presidenziali francesi. "Il diritto alla parola non esiste. Si guadagna. Vuoi salire sul palco? Ok, sono quarant'anni di cicatrici", ha aggiunto l'ex capo dello Stato francese. "Quando non si hanno molte radici, si cerca di prenderle", ha detto Sarkozy parlando di Zemmour, che ha più volte rivendicato le sue origini golliste. Nella serata di ieri, Sarkozy ha espresso parole di sostegno ad Anne Hidalgo, sindaca di Parigi e candidata alle presidenziali per il Partito socialista. "Abbiamo molte differenze politiche ma come essere umano l'apprezzo", ha detto Sarkozy.(Frp)