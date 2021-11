Toscana: vaccini, audizione Asl in commissione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema sanitario toscano è pronto per una eventuale quarta ondata pandemica. Le conoscenze acquisite in questi lunghissimi mesi sono garanzia di tenuta e risposta ai cittadini". È quanto è emerso in commissione d’inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale della Toscana per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana, guidata da Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia), dopo le audizioni delle tre Asl. “Abbiamo iniziato ad affrontare il tema della campagna vaccinale e i tre rappresentanti delle Asl hanno esposto le linee guida della politica di contenimento della pandemia a partire dal marzo 2020”. Ha detto a margine della seduta il presidente Fantozzi. “Fermo restando l’imprevedibilità e la virulenza della pandemia, sono stati ammessi alcuni errori nelle fasi iniziali della campagna soprattutto nella scelta di fare test sui sintomatici o sulla decisione di concedere una corsia preferenziale per alcune categorie. Qualche dubbio rimane rispetto alla vaccinazione dei cittadini, soprattutto di nazionalità cinese, privi dei requisiti per soggiornare sul nostro territorio, un aspetto forse trascurato dal nostro sistema sanitario regionale". (segue) (Ren)