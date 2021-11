Toscana: vaccini, audizione Asl in commissione regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "L’obiettivo della Commissione non è quello di andare a caccia di responsabilità ma di capire cosa non ha funzionato e migliorarlo, imparare dagli errori, fronteggiando così con maggiori certezze una eventuale quarta ondata”. Dai resoconti di Renzo Berti direttore dipartimento prevenzione di Toscana Centro, Luca Lavazza direttore sanitario di Toscana Nord Ovest e Antonio D’Urso direttore generale di Toscana Sud Ovest, "l’esperienza maturata ha significato e significa ancora molto in termini di conoscenza e capacità di diffusione del virus. Il sistema 'ha fatto grandi passi avanti' su tutti gli aspetti legati alla pandemia e quindi trattamento in ospedale o in altro centro specializzato, tracciamento, somministrazione dei vaccini, messa a sistema dei dati". Berti ha dichiarato: "La pandemia ha lasciato ferite ma la capacità di reazione del personale e la grande professionalità dimostrata sono stati fondamentali. Se vogliamo continuare così e guardare al futuro con serenità occorre rilanciare politiche di investimento del personale". (segue) (Ren)