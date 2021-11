Toscana: vaccini, audizione Asl in commissione regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Lavazza una criticità che si è rilevata, anche se momentanea, è stata quella organizzativa delle strutture più piccole: “La messa a regime dei percorsi Covid e no-Covid non è stata facile ma abbiamo comunque garantito servizi e risposte”. La scelta di Toscana Sud Ovest è stata invece quella di “centralizzare”. Infine D'Urso ha spiegato: “Abbiamo deciso di non disperdere la gestione dei casi Covid in tutti gli ospedali del territorio ma di concentrali in quelli di Arezzo e Grosseto. In questo modo abbiamo controllato la diffusione e garantito le altre attività chirurgiche in sicurezza”. (Ren)