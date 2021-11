Cinema: Franceschini, auguri a Paolo Taviani per i suoi novant'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È come se tutto il Paese compisse gli anni insieme a lei". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso di una telefonata a Paolo Taviani in occasione del novantesimo compleanno del regista. Il ministro - si legge in una nota - ha ripercorso nella cordiale conversazione i meriti conseguiti da Taviani per la cultura italiana, grazie al lavoro condotto nel cinema per oltre settant'anni, la gran parte dei quali insieme al fratello Vittorio, con passione, impegno e rigore. (Com)