Migranti: Ue, affrontare bene situazione tra Bielorussia e Polonia con sostegno agenzie

- La Commissione europea incoraggia la Polonia a chiedere il sostegno di agenzie europee per gestire bene i flussi migratori sul confine con la Bielorussia, ma il punto chiave della questione è l'azione esterna e dunque il tema sarà in agenda al prossimo Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Adalbert Jahnz. "Secondo le ultime informazioni a nostra disposizione ci sono diverse centinaia di persone raccolte nel confine della Bielorussia vicino alla Polonia, nelle ultime settimane le autorità polacche hanno riferito di oltre 3 mila tentativi di attraversamenti a settimana", ha spiegato. "Ovviamente questo è il proseguo del disperato tentativo del regime di (Aleksandr) Lukashenko di usare le persone per destabilizzare l'Ue e i suoi valori", ha aggiunto Jahnz. "Dalla nostra prospettiva è essenziale gestire bene la situazione, che include farlo in un modo che sia umano e dignitoso, sulla base dei nostri valori europei condivisi e dei diritti fondamentali, dando le cure e l'assistenza necessarie", ha ribadito il portavoce. (segue) (Beb)