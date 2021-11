Migranti: Ue, affrontare bene situazione tra Bielorussia e Polonia con sostegno agenzie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il miglior modo per gestire bene la situazione sui confini comuni è con risorse comuni e in questo contesto Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (Easo) ed Europol (la polizia europea), sono pronti a dare assistenza nelle pratiche di registrazione, richieste di asilo, lotta ai trafficanti, così come hanno già fatto" in altri Paesi. "Abbiamo detto che la Polonia deve fare richiesta" di questo tipo di sostegno "e incoraggiamo la Polonia a farlo", ha detto Jahnz. "Continuiamo a monitorare la situazione, ma l'aspetto chiave è l'azione esterna", ha aggiunto il portavoce della Commissione, rilevando come infatti il tema sarà in agenda al prossimo Consiglio Affari esteri di lunedì 15 novembre. (Beb)