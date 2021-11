Speciale difesa: stampa britannica, nave spia russa seguiva in Oman portaerei Queen Elizabeth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave spia russa Kildin sarebbe stata fotografata al largo di Mascate, in Oman, mentre seguiva la portaerei britannica Queen Elizabeth. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo cui la nave è stata vista ormeggiata accanto a una fregata olandese che ha accompagnato la Queen Elizabeth e il suo gruppo di battaglia durante la campagna nell'Indo-Pacifiico. La Kildin appartiene alle navi spia di classe Moma in dotazione alla Marina militare russa. Secondo la Nato, tali unità hanno capacità per l'intercettazione elettronica. Si pensa quindi che la Kildin abbia tentato di intercettare le comunicazioni radio della Queen Elizabeth. (Rel)