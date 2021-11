Speciale difesa: premier Polonia, confine è sacro e i polacchi hanno versato sangue per difenderlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confine della Polonia non è solo una linea su una mappa, bensì è sacro. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Per il confine “generazioni di polacchi hanno versato sangue”, ha scritto in un messaggio su Facebook. “Di fronte alla minaccia la difesa del confine dovrebbe essere qualcosa di assolutamente ovvio ed essere fondata sul consenso di tutte le forze politiche”, ha proseguito il capo del governo. Il messaggio di Morawiecki è stato pubblicato mentre un folto gruppo di alcune centinaia di migranti dalla Bielorussia si è ammassato alla frontiera e si è mosso in direzione della Polonia. (Vap)