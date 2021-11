Speciale difesa: fonti stampa, Marocco considera acquisto sistema di difesa israeliano Iron Dome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco sta considerando l’acquisto del sistema anti-missile israeliano Iron Dome per rafforzare la difesa del Sahara occidentale e di altre zone militari sensibili. Lo riferisce il portale informativo “Morocco World News”, secondo il quale l’Iron Dome ha un tasso di successo del 90 per cento ed è progettato per impedire ai razzi a corto raggio e proiettili di artiglieria di cadere in aree popolose. Le batterie e gli intercettori dell’Iron Dome sono sviluppate dalle società israeliane Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries. Le autorità di Rabat non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia. Secondo alcune fonti statunitensi citate dal quotidiano "Agadir 24", le Forze armate reali marocchine avrebbero iniziato ad attrezzare due basi aeree per ricevere un lotto degli ultimi aerei da combattimento F-16 Viper, nell'ambito di un contratto concluso due anni fa tra il Marocco e la società americana Lockheed Martin, in un accordo del valore di 4 miliardi di dollari. (Mar)